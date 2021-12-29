Желая помочь жертвам мошенников, 92-летняя петербурженка сама попалась на обман

Пострадавшая отдала неизвестным 235 тыс. рублей.

Накануне в полицию обратилась 92-летняя пенсионерка и заявила, что в феврале 2019 года услышала по радио объявление о помощи людям, оказавшимся в критической ситуации и пострадавшим от действий мошенников. Она позвонила по указанному телефону и договорилась об оказании услуг, а позже перевела более 230 тыс. рублей на счет. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина уточнила, что отправила 235 тыс. рублей для помощи людям, однако за все это время услугу не оказали, а деньги не вернули. Пострадавшая не обращалась по этому делу в ОВД. Сейчас оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину избили и ограбили в подвале дома у Удельного парка.

Фото: Piter.tv