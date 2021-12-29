Мужчину избили и ограбили в подвале дома у Удельного парка

В совершении преступления подозревают мужчину и женщину.

В среду, 12 января, сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали двух петербуржцев, подозреваемых в нападении на 49-летнего мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу обратился 49-летний мужчина 8 января и сообщил, что днем 5 января его избили неизвестные и украли деньги. Врачи диагностировали рвано-ушибленные раны лобной области верхнего века слева, переломом левой скуловой кости, его в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину и 31-летнюю женщину по подозрению в нападении на петербуржца. Заявление в полицию пострадавший подал накануне. Он рассказал, что находился в подвале дома на проспекте Энгельса, когда малознакомый по имени Андрей нанес ему несколько ударов руками в область головы, после чего малознакомая по имени Светлана, взяла телефон пострадавшего и перевела на свой счет 24 960 рублей.

Согласно данным информационного центра, подозреваемый Андрей привлекался к уголовной ответственности 8 раз с 2001 года за кражу, разбой и угрозы убийством.

Ранее полицейские Петроградского района раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки.

Фото: Piter.tv