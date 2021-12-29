Полицейские Петроградского района раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки

Спустя пять дней после обращения в полицию по подозрению в совершении преступления задержали мужчину.

Вечером 5 января в полицию Петроградского района обратилась 70-летняя пенсионерка и заявила, что еще в июле к ней в квартиру на Чкаловском проспекте пришел неизвестный мужчина, с которым она заключила письменный договор на оказание услуг по реставрации окон, и передала ему 30 тыс. рублей в качестве предоплаты. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Реставратор не выполнил обязательств, а деньги решил оставить себе. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейским через пять дней, 10 января, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого мужчину. Им оказался 30-летний неработающий петербуржец.

Ранее правовой центр в Петербурге обманул пенсионера на 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv