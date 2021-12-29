Правовой центр в Петербурге обманул пенсионера на 200 тысяч рублей

Мужчина хотел, чтобы юристы помогли собрать документы для получения компенсации в жилищном комитете.

Накануне вечером в полицию обратился 70-летний пенсионер и попросил правоохранителей привлечь к ответственности сотрудников правового цента "Феникс". Об этом стало известно Piter.tv.

Заявитель заключил с компанией договор об оказании услуг по сбору документов для получения компенсации в жилищном комитете. Услуга обошлась пенсионеру в 221 500 рублей, однако юристы решили не исполнять обязанности, а деньги оставили себе.

Ранее в Петербурге госпитализировали 19-летнего с отравлением амфетамином и травмами.

Фото: Piter.tv