В Петербурге госпитализировали 19-летнего с отравлением амфетамином и травмами

Пострадавший опросу не подлежит. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Петербурге в больницу попал 19-летний юноша с отравлением амфетаминами и травмами. Об этом стало известно Piter.tv.

Молодой человек был доставлен в НИИ Скорой помощи из квартиры дома по улице Федора Абрамова. У него диагностировали острое отравление амфетаминами, закрытую черепно-мозговую травмы, гематому лба, множественные раны предплечий.

Пострадавший опросу не подлежит. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась жевательным табаком.

Фото: Piter.tv