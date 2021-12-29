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В Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась жевательным табаком
Сегодня, 10:44
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В Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась жевательным табаком

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Ее госпитализировали в отделение токсикологии. 

Как стало известно Piter.TV, в ночь на 10 января в отдел полиции поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. В медучреждение поступила полуторагодовалая девочка, которая отравилась жевательным табаком. 

Инцидент произошел накануне в квартире дома по проспекту Просвещения. Выяснилось, что, пока родители не видели, девочка жевала табак. 

В результате медики диагностировали у нее острое пероральное отравление жевательным табаком. У нее состояние средней степени тяжести. Ее госпитализировали в отделение токсикологии. 

Ранее мы рассказывали, что после алкогольной вечеринки в Шушарах 14-летняя девочка впала в кому.

Фото: Piter.TV

Теги: жевательный табак, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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