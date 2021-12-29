В Петербурге полуторагодовалая девочка отравилась жевательным табаком

Ее госпитализировали в отделение токсикологии.

Как стало известно Piter.TV, в ночь на 10 января в отдел полиции поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. В медучреждение поступила полуторагодовалая девочка, которая отравилась жевательным табаком.

Инцидент произошел накануне в квартире дома по проспекту Просвещения. Выяснилось, что, пока родители не видели, девочка жевала табак.

В результате медики диагностировали у нее острое пероральное отравление жевательным табаком. У нее состояние средней степени тяжести. Ее госпитализировали в отделение токсикологии.

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Фото: Piter.TV