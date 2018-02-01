Желание нажиться на уроках по маникюру привело петербурженку к административной ответственности

Девушка продавала уроки по маникюру студии третьим лицам через мессенджер.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что Красносельский суд привлек к административной ответственности петербурженку, которая продавала уроки по маникюру, принадлежащие истцу.

Истец, компания ООО "Пэрис нэйл", узнали о продаже курсов в сентябре прошлого года: девушка продавала видео-уроки в WhatsApp. Все права на ролики принадлежали истцу, к тому же, компания не давала разрешение на продажу и использование своего контента.

Ответчика обязали прекратить предлагать к продаже аудиовизуальные произведения; взыскать в пользу истца 500 000 рублей в качестве возмещения убытков, а также взыскать судебные расходы в размере 30 325 рублей. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме.

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Фото: Piter.TV