Эксперт раскритиковал новый ГОСТ на маникюр

Владелец мужского ногтевого салона Gulo Евгений Пятышин раскритиковал новый ГОСТ на маникюр. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, новые правила для маникюра может обернуться резким повышением цен на услуги. Согласно новым ГОСТам, клиенту придется провести в салоне минимум два часа. Раньше процедура занимала максимум 1,5 часа. Пятышин отметил, что такой формат невыгоден и для самих салонов, поскольку из-за нового тайминга не получится принять больше клиентов.

Эксперт добавил, что если доходы салона уменьшаются на 30% из-за увеличенного расписания, владелец должен будет компенсировать эти потери на ту же величину. Он назвал безумием идею "подтягивать всю бьюти-индустрию под тайминг".

Фото: pxhere.com