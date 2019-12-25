Систему парковки Петербурга могут объединить с Москвой

Это поможет сэкономить бюджет Петербурга.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что систему оплаты парковок и проезда в городском транспорте двух столиц могут объединить в одну. Благодаря такому решению бюджет Петербурга можно будет скорректировать и сэкономить.

Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что Северной столице не нужно будет выделять деньги на разработку новых продуктов и адаптацию тех, которые уже есть. А учитывая опыт Москвы, также сэкономят и время – систему введут за пару месяцев. По словам Ликсутова, местные власти также смогут самостоятельно назначать тарифы за парковку.

Ранее мы писали, что зону платной парковки в Петербурге окрасят в синий цвет.

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