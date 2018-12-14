Зону платной парковки в Петербурге окрасят в синий цвет

Новую дорожную разметку нанесли вечером 6 августа.

В четверг, 6 августа, в Петербурге представили новую дорожную разметку синего цвета. Так будут обозначать зону городской платной парковки.

Подобную разметку решили публично показать впервые на улице Жуковского у дома №63. Новый ГОСТ вступил в силу с 1 апреля текущего года.

Платные парковки в Северной столице размещены на 27 улицах: Восстания, Кирочной, Короленко, Чехова, Моховой, Пестеля, Белинского, Артиллерийской, Рылеева, Радищева, Некрасова, Жуковского, а также на Лиговском и Литейном проспектах, в Саперном, Басковом, Виленском, Озерном, Митавском, Ковенском, Солдатском, Гродненском, Манежном и Ульяны Громовой переулках. Помимо этого платная парковка есть на набережной реки Фонтанки.

Отмечается, что разметка выполняется вручную по скотчу с применением холодного пластика и микростеклошариков, прерывистыми линиями шириной 50 на 10 см. Работы по нанесению новой разметки завершат до 1 сентября.

Ранее мы писали, что на поселковых дорогах в Ленобласти будут проводить фотофиксацию.

Видео: Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга