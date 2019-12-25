На поселковых дорогах в Ленобласти будут проводить фотофиксацию

Специальные приборы поручил установить Александр Дрозденко.

Системы видео- и фотофиксации превышения скорости появятся на большинстве поселковых дорогах Ленинградской области. Соответствующее поручение было получено ГКУ "Ленавтодор" от губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам Дрозденко, приборы помогут проанализировать каждый отдельный случай ДТП и определить действия, которые помогут избежать катастроф в будущем.

Добавим, что "Ленавтодор" уже ликвидировал 16 мест повышенной опасности для водителей: опасные зоны устранены в Сертолово, Гатчине, Большой Ижоре, Кудрово, Пудомягах, Марьино, поселке имени Свердлова, Колтушах, Кировске, деревне Старая, поселке "Румболово-сити" и Новоселье. На опасных участках дорог во всех перечисленных пунктах были заменены светофоры, нанесена новая разметка, заменены "лежачие полицейские" и дорожные знаки.

Ранее мы рассказали о том, что в Кировском районе Ленобласти проходит реконструкция дорожного участка у реки Рябиновка.

Фото: Pixabay