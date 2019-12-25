В Кировском районе Ленобласти проходит реконструкция дорожного участка у реки Рябиновка

На работы выделен 51 миллион рублей.

Во вторник, 4 августа, в Кировском районе Ленинградской области стартовали работы на дорожном участке Войпала — Cирокасска — Горная Шальдиха вблизи реки Рябиновка. Общая стоимость мероприятий оценена в 51 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Благодаря проведенным работам, жители деревень Горная Шальдиха, Петровичи, Мучихино, Лукинское и Никольское получат прямой доступ к выезду на Мурманское шоссе. Раньше для того, чтобы попасть туда, необходимо было совершать шестнадцатикилометровый объезд, чтобы миновать разрушенный мост.

Планируется, что работы завершат к декабрю 2020 года. Сейчас дорожники заново обустроили инженерные сети, подготовили площадку для мероприятий.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области