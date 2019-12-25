В Киришском районе пройдет ремонт дороги Зуево - Новая Ладога

На работы выделено 82,6 млн рублей.

В Киришском районе Ленинградской области пройдет ремонт автодороги регионального значения "Зуево - Новая Ладога". Как следует из закупки, размещенной комитетом государственного заказа 47-го региона, речь идет об участке "км 35+600 - км 42+400".

Проект профинансирует бюджет области. Предполагается, что работы будут завершены к 5 ноября текущего года.

Заявки от дорожных компаний, желающих реализовать отремонтировать трассу, принимаются до 14 августа.

В апреле губернатор Александр Дрозденко говорил о том, что в целом в текущем году будет отремонтировано почти 200 километров региональных трасс.

Как сообщало ранее Piter.tv, Ленобласть разместила три крупных закупки на ремонт дорог в Выборгском районе.

Фото: lenobl.ru