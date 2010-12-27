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Жара начнет спадать в Петербурге с понедельника
Сегодня, 18:32
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EvaRaskol

Жара начнет спадать в Петербурге с понедельника

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Синоптики предвещают небольшой дождь всю неделю.

С понедельника, 29 июля, в Петербурге начнет спадать жара, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Об аномальных для Северной столицы +30 градусов можно забыть. Уже в понедельник синоптики обещают облачную погоду с температурой воздуха максимум +18. В конце дня ожидается небольшой дождь. 

Во вторник, 30 июля, температура в Петербурге опустится до +15 градусов и будут идти кратковременные дожди. Такую же погоду прогнозируют в среду.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти с понедельника резко похолодает.

Фото: Pixabay

Теги: дождь, лето, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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