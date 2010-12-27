Неделя в Ленобласти начнется с похолодания

В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" рассказали о погоде в регионе на следующей неделе. По данным синоптиков, в понедельник ожидается резкое похолодание.
Так, 29 июля будет облачная с прояснениями погода, а местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью достигнет максимум +10 градусов, у водоемов – +13. Днем воздух прогреется до 18 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Во вторник, 30 июля, на территории Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха будет примерно как и в понедельник.
Ранее Piter.TV сообщал, что рекордную жару в Москве заменит аномальный холод.
Фото: Pixabay
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