Рекордную жару в Москве заменит аномальный холод

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Следующая неделя в столице России начнется с аномально холодной погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Из прогноза следует, что в понедельник температура воздуха в Москве опустится до 10 градусов ночью и 14-16 градусов – днем. На следующий день показатели термометра упадут еще на несколько градусов, а в среду температура днем будет колебаться от 11 до 16 градусов, а ночью — от 6 до 11 градусов.

При этом, суббота, 27 июля, может стать самым жарким днем июля в Москве.

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