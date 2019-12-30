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Жан-Поль Готье представил в Петербурге авторское шоу высокой моды
Сегодня, 19:09
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himif

Жан-Поль Готье представил в Петербурге авторское шоу высокой моды

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Французский кутюрье рассказал, как будет выглядеть грядущее шоу.

Французский модельер Жан-Поль Готье представил в Петербурге свой эксклюзивный модный показ под названием Fashion Freak Show, шоу пройдет с 31 января по 2 февраля в БКЗ "Октябрьский". Об этом кутюрье рассказал на пресс-конференции 30 января.

Готье называет грядущее модное представление рассказом о собственной детской мечте – создавать одежду. В шоу появится порядка двухсот костюмов, некоторые из которых созданы специально для представления, а также лучшие наряды, сделанные Готье. 

Кроме того, кутюрье рассказал, что планирует завершать карьеру в сфере дизайна высокой моды и переходить на создание спектаклей: дефиле Готье считает хорошей сценой для нарядов и украшений.

Еще из интересного: в Петербурге покажут мобильный спектакль по дневникам Ольги Берггольц.

Фото: Piter.TV

Теги: жан-поль готье, мода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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