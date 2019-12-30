В Петербурге покажут мобильный спектакль по дневникам Ольги Берггольц

Зрителям достаточно иметь телефон с приложением театра и наушники.

Петербуржцы впервые смогут посмотреть спектакль Мобильного художественного театра Михаила Зыгаря. Совместно с Домом культуры Льва Лурье создатели выпустили постановку "Я жила" по дневникам ленинградской поэтессы Ольги Берггольц.

Необычность этого спектакля заключается в формате: зрителям не нужно занимать места в партере или амфитеатре – достаточно иметь телефон с приложением театра и наушники. Действие спектакля проходит на улицах Петербурга, там, где ходила сама Берггольц в годы блокады – из собственного дома на Рубинштейна в Дом Радио на Итальянской. Поэтесса делилась мыслями о голоде и бомбежках, но также и о любви и вопоминаниях

В главных ролях – Елизавета Боярская и Иван Николаев, сценарий Валерия Панюшкина.

Также мы рассказывали, что в конце февраля в Петербурге впервые пройдет зимняя "Гонка Героев".

Фото: предоставлено организаторами