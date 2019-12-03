Жалобы от петербуржцев коммунальщики будут принимать круглосуточно

Жилищный комитет города разработал памятку с телефонами экстренных служб по вопросам содержания и обслуживания домов и придомовых территорий.

В Петербурге коммунальщики с 15 ноября организуют круглосуточный приём обращений граждан по всем вопросам, связанным с работой жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщил губернатор Петербурга.

Жилищный комитет города разработал памятку с телефонами экстренных служб по вопросам содержания и обслуживания домов и придомовых территорий. Во всех жилых домах разместят контакты ответственных служб.

Жалобы, связанные с качеством уборки придомовых территорий, будет принимать дежурно-диспетчерская служба аварийно-восстановительной службы жилищного комитета. Многоканальный телефон 409-73-78 работает в круглосуточном режиме.

Отметим, что на сегодняшний день в городе 23,8 тысячи жилых домов. При подготовке к отопительному сезону отремонтированы 112 тысяч квадратных метров кровли, почти 500 тысяч погонных метров трубопроводов.

Ранее Власти Петербурга намерены выкупить у ВТБ индустриальный парк "Марьино".

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