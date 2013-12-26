Власти Петербурга намерены выкупить у ВТБ индустриальный парк "Марьино"

"Марьино" находится в Петродворцовом районе Петербурга рядом с КАД.

Смольный намерен приобрести индустриальный парк "Мурино" у ВТБ. Об этом стало известно 12 ноября, в пятницу, в АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург".

По словам гендиректора АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" Тамары Рондалевой, сейчас активно наращивают темп привлечения инвесторов в связи с предстоящей большой работой по заполнению присоединяемой площадки "Марьино", где для резидентов будет доступно 44 гектара.

На данный момент 61 резидент зарегистрирован на территории ОЭЗ. "Марьино" находится в Петродворцовом районе Петербурга рядом с КАД. Объем заявленных инвестиций в проекты составляет более 92 миллиардов рублей. Финансовым партнёром площадки выступает ВТБ, в реализации также задействована инженерная компания "Капитал-Энерго" и "ВТБ Девелопмент".

Ранее Петербург предоставит льготные займы промышленным предприятиям. Речь идет о предприятиях в сфере производства оборудования и машиностроения.

Фото: Piter.tv