Петербург предоставит льготные займы промышленным предприятиям

Речь идет о предприятиях в сфере производства оборудования и машиностроения.

Четыре петербургских предприятия смогут получить льготные займы, сумма которых составит около 450 млн рублей в общем. Решение приняли на заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности города в пятницу, 12 ноября.

По словам губернатора Александра Беглова, промышленность является одной из ключевых отраслей экономики. Поддерживая ее, Смольный обеспечивает стабильность развития города. Градоначальник уточнил, что в приоритете до 2025 года находится развитие человеческого капитала, привлечение инвестиций, технологическая независимость.

Займы всем предприятиям выданы на 5 лет. Процентная ставка составит от 1% годовых в первый год до 5% в последние два года.

Отмечается, что большую часть средств потратят на выкуп приобретенного в лизинг оборудования и закуп оборудования.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут появиться новые особые экономическое зоны.

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