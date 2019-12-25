В Петербурге могут появиться новые особые экономическое зоны

Для создания зон потребуется 500 млн рублей.

Вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что в Петербурге могут появиться особые экономическое зоны на севере и юге. Зоны создадут предприятия, передает "Комсомольская правда".

Для создания зон требуются инвестиции в размере 500 млн рублей. По словам депутата Михаила Амосова, аналогичные схемы реализуются в Ирландии и в Италии: налоги платят не предприятия, а сотрудники, которые получают высокооплачиваемые рабочие места. Чиновники отмечают, что речь идет о 13% с дохода физических лиц.

Напомним, пять производств Петербурга получат почти 15 млрд рублей.

Фото: Piter.tv