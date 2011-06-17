Пять производств Петербурга получат почти 15 млрд рублей

Производства должны запустить до конца года.

До конца 2021 года в Петербурге запустят пять новых производств, в которые планируют инвестировать 14,7 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

Два предприятия будут на севере города в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" – завод по выпуску противоопухолевых препаратов АО "Фармасинтез-Норд" и занимающееся производством гибких и жестких турбопроводов АО "Техноком Авиа". Оставшиеся три – научный центр АО "Электронная компания "Элкус", фармацевтическая компания АО "Активный компонент", линия по выпуску инновационной продукции ООО "Петро".

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