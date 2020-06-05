Жадный воришка в Мурино похитил велосипед и чехол с мотоцикла

Полиция уже ищет угонщика.

Днем 5 июня из парадной дома №22 по Екатерининской улице в Мурино вышел молодой человек с велосипедом. Как стало известно Piter.TV, вышел мужчина с чужим транспортным средством. В нашем распоряжении оказались кадры с камер видеонаблюдения, запечатлевшие воришку.

На видео заметно, как петербуржец неторопливо выходит на улицу, опускает велосипед на землю и подходит к припаркованному рядом чужому мотоциклу в чехле. Этот самый чехол тоже стал объектом похищения: в течение минуты мужчина расстегивает защиту для транспортного средства, складывает ее и как ни в чем не бывало складывает в свой рюкзак, после чего скрывается с места преступления.

В полицию уже поступила заявка об угоне от настоящего владельца велосипеда. Воришку ищет полиция.

Ранее мы рассказывали, что в Пушкине автоугонщик похитил иномарку за 6 миллионов.

Видео: Piter.TV