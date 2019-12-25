Железнодорожные переезды между Петербургом и Москвой оснастят новейшими пунктами безопасности

Системы используют безлюдные технологии.

Три железнодорожных переезда на участке между Петербургом и Москвой оснастят новейшими пунктами безопасности. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 26 июня, техническое перевооружение ожидается на станции Чудово-Московское, переезда 17 километра станции "Славянка" и двух переездов на перегоне Дача Долгорукова – Заневский Пост. Работы начнутся в 2021 году.

Отмечается, что на переездах установят табло обратного отсчета времени до закрытии переезда, речевой информатор, светофоры и акустические извещатели. Таким образом, подчеркнули в ОЖД, наладится бесперебойная работа системы безопасности переезда. Все делается ради предотвращения выезда автомобиля на пути при приближения поезда. Новейшие системы с использованием безлюдной технологии на переездах ОЖД начали вводить в 2018 году.

Кроме того, в этом году обновляется автоматическая переездная сигнализация на 20 участках между Петербургом и Бусловской. Каждый из переездов оснастят системой автопередачи информации о приближении поезда на расстоянии до 20 км, а также устройства распознавания предметов в зоне переезда.

Ранее мы рассказывали, что в нерабочий день 1 июля изменится расписание пригородных электричек Петербурга.

Фото: Piter.TV