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Градостроительный совет Ленобласти разрешил повысить этажность ЖК в Лаголово
Сегодня, 9:58
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Градостроительный совет Ленобласти разрешил повысить этажность ЖК в Лаголово

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Для этого инвестор должен будет выполнить одно условие.

Градостроительный совет 47-ого региона разрешил застройщику ЖК в Лаголово повысить этажность объекта при условии, что компания-инвестор поспособствует завершению долгостроя в Янино-1. Об этом сообщил строительный комитет Ленобласти.

По словам  заместителя председателя правительства 47-го региона по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, проект является примером достаточно качественного строительства. Предполагается, что на его месте  пройдёт застройка 9-12-этажных жилых домов. После подписания соглашения о завершении строительства проблемного объекта будет выдано соответствующее разрешение. На данный момент проходит обустройство пятого корпуса ЖК "Янинский Каскад".

В общей сложности в Лаголово будет возведено 474 тыс. кв. м. жилья, а также 8 детский садов, школа и 2 культурно-досуговых учреждения. На придомовой территории появятся парк и бульвар. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти одобрили концепцию застройки центральной части Коммунара.

Фото: пресс-служба строительного комитета Ленобласти 

Теги: лаголово, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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