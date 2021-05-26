В Ленобласти одобрили концепцию застройки центральной части Коммунара

Проект предполагает строительство 251 кв.м. жилья низкой этажности.

В городе Коммунар Гатчинского района построят 251 тыс.кв.м. жилья, а также 2 детских сада, школу, ТЦ и ФОК. Соответствующий проект планировки центральной части населенного пункта одобрил Градостроительный совет 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока областной администрации.

Концепция предполагает строительство объектов на территории, примыкающей к Железнодорожной улице. Её общая площадь составит 31 га.

Предполагается, что максимальная высота жилой застройки в квартале будет составлять 5 этажей.

Ранее мы сообщили о том, что на полигоне "Красный Бор" построят комплекс по обезвреживанию отходов.

Фото: Строительный блок администрации Ленобласти