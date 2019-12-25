На полигоне "Красный Бор" построят комплекс по обезвреживанию отходов

Переработку запустят к 2025 году.

На полигоне "Красный Бор" в Тосненском районе Ленобласти построят комплекс для обезвреживания жидких и пастообразных отходов и отчистки сточных вод. Проект реализуют уже в 2023 году, а переработку запустят в 2025-ом. Об этом сообщил советник направления по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО) Дмитрий Карпухин в интервью ТАСС.

По словам руководителя, предприятие будет работать при помощи насосов, которые будут выкачивать жидкую фракцию для дальнейшей переработки. После 17-ти ступеней очистки вещества будут распадаться на воду и твердый сухой остаток, который будет служить для установки литификации.

Карпухин подчеркнул, что комплекс будет обеспечивать понижение класса опасности твердой субстанции. После обработки её можно будет применять для культивации карт.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала одним из лидеров по организации проекта "Безопасные качественные дороги" в стране.

Фото: Павительство Ленобласти