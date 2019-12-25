Ленобласть стала одним из лидеров по организации проекта "Безопасные качественные дороги" в стране

Многие работы по приведению в порядок трасс в 47-ом регионе имеют общегосударственное значение.

Ленобласть снова стала одним из лидеров в России по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В ходе торжественной церемонии по итогам общегосударственного дорожного сезона представители региона получили награду от первого заместителя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко и вице-премьера Марата Хуснуллина.

По оценке федеральных экспертов, Ленинградская область поддерживает масштабные дорожные стройки, имеющие значение на федеральном уровне.

Как добавил Хуснуллин, в течение гола благодаря федеральной поддержке в РФ были отремонтированы, реконструированы и построены более 21 тыс. км дорог, 16,8 тыс. км из которых появились в рамках нацпроекта.

Ранее мы сообщили о том, что строительный блок Ленобласти подвёл итоги года.

Фото: Piter.TV