Ленобласть стала одним из лидеров по организации проекта "Безопасные качественные дороги" в стране

Ленобласть снова стала одним из лидеров в России по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В ходе торжественной церемонии по итогам общегосударственного дорожного сезона представители региона получили награду от первого заместителя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко и вице-премьера Марата Хуснуллина.
По оценке федеральных экспертов, Ленинградская область поддерживает масштабные дорожные стройки, имеющие значение на федеральном уровне.
Как добавил Хуснуллин, в течение гола благодаря федеральной поддержке в РФ были отремонтированы, реконструированы и построены более 21 тыс. км дорог, 16,8 тыс. км из которых появились в рамках нацпроекта.
Ранее мы сообщили о том, что строительный блок Ленобласти подвёл итоги года.
Фото: Piter.TV
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