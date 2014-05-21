Строительный блок Ленобласти подвёл итоги года

За 12 месяцев в регионе ввели рекордные 3,5 млн кв.м. жилья.

Ленинградская область заканчивает 2022 год с рекордным объемом введённого жилья. Об этом рассказал заместитель председателя правительства 47-го региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский в ходе пресс-конференции "Интерфакс".

Мы 2022 год закончим с очередным рекордом для Ленинградской области, перевалим отметку в 3,5 млн кв.м. жилья введём в строй.

Евгений Барановский, заместитель председателя правительства 47-го региона по строительству и ЖКХ

Руководитель добавил, что более 2,5 млн кв.м. указанных объектов приходятся на индивидуальное жилищное строительство, а свыше 1 млн кв.м. – относятся к многоквартирным домам.

На данный момент в регионе идёт строительство 5,5 млн кв. м. жилья, добавил Барановский. К I кварталу 2023 года показатель нарастят до 6 млн кв.м. С проблемными объектами на крены полностью разобраться до конца следующего года, сейчас их насчитывается 140.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти отремонтировали 28 домов ветеранов.

Фото: Piter.TV