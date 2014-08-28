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За год в Ленобласти отремонтировали 28 домов ветеранов
Сегодня, 16:55
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За год в Ленобласти отремонтировали 28 домов ветеранов

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Владельцы домов самостоятельно выбирали, какие работы нужно провести.

В течение 2022 года в Ленобласти отремонтировали 28 частных домов ветеранов по специальной региональной программе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Конкретные виды работ определяли сами проживающие в дмах ветераны. В частости, они попросили специалистов отреставрировать полы и инженерные коммуникации, а также заняться утеплением наружных стен, перекладкой печей и кровли. В отдельных случаях домам был необходим капремонт.

В программе участвуют все районы Ленобласти. В следующем году работы продолжатся — более того, увеличено финансирование до 14,2 млн рублей.

Александр Тимков, председатель комитета по ЖКХ Ленобласти

Добавим, что для получения услуги ветеранам необходимо обратиться в местную администрацию или комитет по ЖКХ.

Ранее мы сообщили о том, что СК Ленобласти предупредил об опасности травмирования граждан зимой.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ветераны вов, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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