За год в Ленобласти отремонтировали 28 домов ветеранов

Владельцы домов самостоятельно выбирали, какие работы нужно провести.

В течение 2022 года в Ленобласти отремонтировали 28 частных домов ветеранов по специальной региональной программе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Конкретные виды работ определяли сами проживающие в дмах ветераны. В частости, они попросили специалистов отреставрировать полы и инженерные коммуникации, а также заняться утеплением наружных стен, перекладкой печей и кровли. В отдельных случаях домам был необходим капремонт.

В программе участвуют все районы Ленобласти. В следующем году работы продолжатся — более того, увеличено финансирование до 14,2 млн рублей. Александр Тимков, председатель комитета по ЖКХ Ленобласти

Добавим, что для получения услуги ветеранам необходимо обратиться в местную администрацию или комитет по ЖКХ.

Ранее мы сообщили о том, что СК Ленобласти предупредил об опасности травмирования граждан зимой.

Фото: Правительство Ленобласти