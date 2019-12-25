ЖК "Усадьба на Ланской" ввели в эксплуатацию

Строительство комплекса начали еще в 2015 году и планировали завершить во 2 квартале 2017 года.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе комитета по строительству сообщили, что в Петербурге завершили строительство 11-этажного дома в историческом районе сталинской застройки "Ланской". Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено. Отмечается, что дом насчитывает 207 квартир общей площадью 13 987 кв.м.

Строительство начали еще в 2015 году и должны были завершить в 2017 году. Но у застройщика начались проблемы с финансированием, поэтому сроки сдвигались. Комстрой взял стройку на особой контроль и, спустя 4 года, ЖК ввели в эксплуатацию. Совсем скоро будущие жильцы начнут получать ключи от долгожданных квартир.

ЖК "Усадьба на Ланском" имеет собственную детскую и спортивную площадку, зону барбекю, подземный паркинг, велопарковку и отдельный выход в парк. Территория дома закрытая, что сделает проживание особенно комфортным и безопасным.

В этом году нам удалось ввести в эксплуатацию уже 18 проблемных жилых домов на более чем 5 тысяч квартир. До декабря планируем завершить еще 4 объекта на 1 405 квартир. Андрей Алферов, директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами"

Ранее мы писали, что в Пушкинском районе проблемный ЖК "Вариант" готов к заселению.

Фото: Смольный