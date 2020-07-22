В Пушкинском районе проблемный ЖК "Вариант" готов к заселению

Строительство 7 многоквартирных домов началось еще в 2014 году, однако застройщика признали банкротом.

В поселке Ленсоветовский достроили проблемный ЖК "Вариант": в сентябре объект ввели в эксплуатацию. Как сообщает портал "Строительный Петербург", строительство 7 многоквартирных домов началось еще в 2014 году, ввод в эксплуатацию был намечен на 2017 год, однако застройщика признали банкротом. В одном из крупнейших долгостроев Петербурга располагаются 999 квартир общей площадью более 38 тысяч кв. метров.

Вот это один из ярчайших примеров. Он был болевой точкой: люди в суде доказывали свои права, им в свое время продали квартиры по баснословно низким ценам по договорам долевого участия – 28 тысяч за квадратный метр, 40 тысяч. Но по суду было подтверждено по праву требования, чтобы квартиры были физически достроены и введены в эксплуатацию. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В июне 2020 года новая компания приступила к достройке пяти корпусов и за 14 месяцев выполнила весь комплекс необходимых работ. Все дома адаптированы для маломобильных групп населения: в подъездах установлены специальные электрические подъемники. Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству дворов: уже организованы зоны для отдыха и детских игр, высажены кусты. До нового года на территории микрорайона откроются библиотека, отделение социальной службы, офис МФЦ и другие объекты.

Учитывая, что здесь три детских садика, и они переполнены: где-то 140-150 % заполняемости. Для того чтобы снять нагрузку с действующих детских садов в следующем году во встроенных помещениях будут сдаваться два сада: на 80 мест и на 50 мест. Владимир Омельницкий, глава администрации Пушкинского района

Также для жителей поселка Ленсоветовский построили детскую поликлинику и взрослую стоматологию.

Детская поликлиника порядка 500 квадратных метров. Мы откорректировали проект, внесли изменения. Сейчас дом введен в эксплуатацию, отделочные работы закончили, делаем оценку данных помещений и готовимся к передаче администрации для размещения оборудования. Сергей Зорин, директор службы заказчика ГК "Стоун"

Всего в Петербурге до конца 2021 года запланировано завершение строительства еще 4 проблемных жилых комплексов.

Видео, фото: "Строительный Петербург"