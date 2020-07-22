В текущем году в Петербурге должны завершить стройку не менее 22 "проблемных" объектов.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что петербуржцы, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получили долгожданные квартиры. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

По поручению властей Северной столицы Комитет по строительству взял на себя обязательства по завершению строительства "проблемных объектов". Согласно последним данным, ведомству предстоит завершить стройку не менее 22 долгостроев.

В прошлом году мы ввели 20 домов на более чем 6000 квартир, в позапрошлом – 10 домов на 3500 квартир, в 2017 году – тоже несколько тысяч квартир Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга.

Отмечается, что благодаря завершению "проблемных" объектов, свои квартиры получают социальные категории граждан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на 2-ой Комсомольской снесут первую расселенную "хрущевку".

Видео: "Строительный Петербург"