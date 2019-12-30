В 2019 году в Петербурге достроили 20 проблемных домов

20 долгостроев Северной столицы на 6 320 квартир общей площадью 283 437 кв. метров совсем скоро станут полноценными жилыми комплексами. Власти решили вопрос с замороженными стройками Петербурга, передавая объекты другим девелоперам.

Более 10 тысяч человек смогут обрести собственное жилье в самое ближайшее время. За 2019 год количество проблемных строек удалось снизить с 13 до 2%. Одними из ярчайших серых пятен на карте Петербурга были обозначены жилые комплексы ГК "Город". За 2019 год все 13 домов были введены в эксплуатацию. А правительство города за счёт бюджетных средств, решило вопросы с объектами социальной инфраструктуры. В эксплуатацию ввели большую часть объектов СУ-155 в Каменке и один из проблемных корпусов жилого комплекса "Новая Скандинавия" на Суздальском шоссе.

Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга:

Конкретной схемы, которую можно было бы транслировать на каждый объект не существует, потому что история каждого долгостроя индивидуальна, подход индивидуальный и решения, которые принимаются губернатором, курирующим вице-губернатором, председателем комитета по строительству они на каждом объекте все-таки отличаются.

Одним из главных механизмов работы с долгостроями стала передача объектов проверенным девелоперам. Так "Группа ЛСР" ввела в эксплуатацию один из старейших городских долгостроев - комплекс "Охта Модерн" на Большеохтинском проспекте 15, где в двух корпусах дома располагаются 482 квартиры. Кроме того, комитету по строительству удалось решить проблему обманутых дольщиков в Пушкине. Собрав деньги, компания даже не планировала и фактически не могла начать строительство. Обманутые горожане получили новые договора долевого участия в объекте надежных застройщиков.

Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга:

Нам удалось достроить те дома, которые не были в реестре проблемных объектов. Наследие "Чесма-Инвест" – известные адреса, которые также были болью на карте СПб, где граждане многие годы ждали свое жилье, но не состояли в реестре, потому что не было договоров долевого участия. Договора заключались по иной форме, но несмотря на то, что граждане официально не числились в реестре как раз это пример того, что мы исходим не из официальной статистики, а мы исходим из людских проблем. И дома, которые много лет были брошенными, мы также находим для них партнеров. В отношении дома на Будапештской и дома на Гражданском, это компания Glorax Development, с успехом выполнила поставленные задачи и закрыла этот вопрос.

Работу по ликвидации долгостроев продолжат и в текущем году. На очереди более 20 домов на 4 416 квартир общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.