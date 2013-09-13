Семь проблемных домов ЖК "Вариант" ввели в эксплуатацию

Дома рассчитаны на 999 квартир.

В пятницу, 10 сентября, стало известно о введении в эксплуатацию семи проблемных домов ЖК "Вариант". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что дома рассчитаны на 999 квартир и имеют общую площадь 38 тыс. 645,6 кв. м. Несколько дней назад, 8 сентября, застройщик ООО "Ареал" получил разрешение на ввод ЖК на Московском шоссе, 256, в поселке Ленсоветовский. Строительство началось в 2013 году, срок ввода был намечен на начало 2017 года. Компанию признали банкротом в 2019 году, стройку приостановили. Общая готовность на тот момент составляла всего 10%. Правительство города нашло инвесторов, которые согласились завершить проблемный долгострой ( ГК "Стоун" и "ПИК").

За текущий год в эксплуатацию ввели 18 проблемных жилых домов, это 5 274 квартиры на 234 200 кв.м. До конца 2021 года должны ввести еще 4 проблемных объектов, что составляет 4 многоквартирных жилых дома общей жилой площадью 49 700 кв.м. на 1 405 квартир.

Ранее мы писали, что в ЖК "Приморский квартал" открылся первый детский сад.

Фото: ЖК "Вариант" в Санкт-Петербурге (Шушары) / Вконтакте