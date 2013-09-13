В ЖК "Приморский квартал" открылся первый детский сад

ДОУ присвоен №55.

Накануне, 9 сентября, администрация Приморского района получила ключи от первого детского сада, построенного в жилом комплексе "Приморский квартал", сообщила пресс-служба застройщика "Мегалит – Охта Групп".

Трехэтажному детсаду, построенному по индивидуальному проекту на участке в 6,9 тыс. "квадратов", присвоили №55. Заместитель генерального директора компании застройщика Анжелика Большегородская отметила, что проект задумывался не как жилой квартал, а как полноценная и автономная жилая среда.

ДОУ сможет принять 2 младших группы и 6 групп детей от трех лет с собственными раздевалками, игровыми, спальнями, буфетными и туалетными комнатами. На втором этаже детсада располагаются физкультурный и музыкальные залы, на третьем – помещения для индивидуальных занятий и образовательной деятельности. На прогулочных площадках установлено современное иностранное игровое оборудование, тенты и озеленение с живыми изгородями между игровыми зонами. Также на улице установлена специальная физкультурная площадка.

Планируется построить еще три детских сада на 460 мест и школу на 1500 мест.

Ранее мы писали, что в Приморском районе открылись два новых детских сада.

Фото: официальный сайт "Приморского квартала"