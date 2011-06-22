В Приморском районе открылись два новых детских сада

До конца года откроется детский сад на 110 мест в ЖК "Чистое небо" и детсад на 150 мест в ЖК "Ультра Сити".

В Приморском районе Петербурге открылись два новых детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Первый детсад №55 на 160 мест расположен в жилом квартале "Приморский квартал". Трехэтажное здание рассчитано на 8 групп: 2 группы раннего возраста, 6 групп дошкольного возраста. В каждой группе малышам доступны игровая, спальня, раздевалка, буфетная, туалетная комната. В детском саду есть спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, а также помещения для дополнительных занятий. На территории сада находятся игровые и спортивная площадки.

Второй детсад №18 на 220 детей расположен в жилом комплексе "Чистое небо". Для малышей доступны бассейн, музыкальный и спортивный залы, соляная пещера, интерактивная комната, детская лаборатория, мультстудия и изостудия. Гулять дети смогут на 10 игровых и 2 спортивных площадках.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге появятся 26 новых детских садов.

Фото: пресс-служба администрации Приморского района