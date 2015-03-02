Строительство ЖК "Щегловская усадьба" в Ленобласти планируют завершить к октябрю

Корпуса Д1, Д2 и Д4 уже готовы на 95%, а корпус Д3 – более чем на 80%.

Закончить строительство проблемного ЖК "Щегловская усадьба" во Всеволожском районе планируется уже в октябре текущего года. Как сообщил 47channel, на месте работ побывал исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Руководитель отметил, что оставшиеся 4 дома находятся в высокой степени готовности. Строители уже завершили установку инженерных сетей и отделку.

На объекте работают примерно 60 человек. Их стараниями корпуса Д1, Д2 и Д4 подготовлены на 95%, а корпус Д3 – более чем на 80%. Завершающий этап включает в себя приведение в порядок помещений, а также мелкие сантехнические и электромонтажные работы.

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Фото: 47channel