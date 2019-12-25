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Предприятия Ленобласти принимают участие в разработке оборудования для освоения Арктики
Сегодня, 16:41
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Предприятия Ленобласти принимают участие в разработке оборудования для освоения Арктики

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Презентация разработок проходит за счёт средств из бюджета региона.

8 предприятий 47-ого региона принимают участие в Международной выставке по судостроению и созданию высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики. Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, в рамках мероприятия представлены самые свежие разработки.

Целью проведения выставки стали продвижение технологий и поиск отраслевых партнеров. Средства на презентации оборудования выделены из областного бюджета. 

Региональные власти напомнили, что в концу 2021 года в Ленобласти представлена разработка собственного судостроительного кластера, который также частично будет представлен на мероприятии.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко наградил победителей "Губернаторского кадрового резерва" в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, освоение арктики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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