Александр Дрозденко наградил победителей "Губернаторского кадрового резерва" в Ленобласти

Пятерым лучшим участникам предложат трудоустройство в администрацию региона.

Во вторник, 13 сентября, в Доме правительства Ленинградской области подвели итоги конкурса "Губернаторский кадровый резерв". Церемонию награждения победителей провёл губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Из 25 участников было выбрано 5 финалистов, которым предложат трудоустройство на руководящие должности в администрации Ленинградской области.

Дрозденко пожелал победителям до конца сохранить заряд "на успех и победу" и отметил, что новые идеи сейчас нужны во всех сферах, в том числе, в государственном и муниципальном управлении.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко призвал финансово поддержать НКО.

Фото: Правительство Ленобласти