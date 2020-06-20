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Александр Дрозденко наградил победителей "Губернаторского кадрового резерва" в Ленобласти
Сегодня, 8:20
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Александр Дрозденко наградил победителей "Губернаторского кадрового резерва" в Ленобласти

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Пятерым лучшим участникам предложат трудоустройство в администрацию региона.

Во вторник, 13 сентября, в Доме правительства Ленинградской области подвели итоги конкурса "Губернаторский кадровый резерв". Церемонию  награждения победителей провёл губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

 Из 25 участников было выбрано 5 финалистов, которым предложат трудоустройство на руководящие должности в администрации Ленинградской области.

Дрозденко пожелал победителям до конца сохранить заряд "на успех и победу" и отметил, что новые идеи сейчас нужны во всех сферах, в том числе, в государственном и муниципальном управлении.

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко призвал финансово поддержать НКО.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: александр дрозденко, губернаторский кадровый резерв, конкурс, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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