Александр Дрозденко призвал финансово поддержать НКО

Ленинградская область планирует реализовывать соответствующую программу софинансирования. Срендства на неё поступят из областного и местных бюджетов.

СО НКО являются лидерами общественного мнения "на местах" и помогают поддерживать диалог с местным населением. В связи с этим, в 47-ом регионе необходимо наладить их поддержку на уровне районов. Такое заявление сделал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передаёт пресс-служба регионального правительства.

Ленинградская область планирует реализовывать конкретную программу софинансирования проектов СО НКО. Средства на неё будут выделены из областного и местных бюджетов. Сейчас на территории региона поддержка некоммерческого сектора реализуется с помощью "Единого окна".

По словам председателя регионального комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, за последний год финансирование конкурса гранта губернатора Ленобласти возросло до 173,3 млн руб. Следующим шагом будет присоединение к программе муниципалитетов.

Ранее мы сообщили о том, что договор на поставку газа помогут заключить в МФЦ Ленинградской области.

Фото: Правительство Ленобласти