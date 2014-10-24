Договор на поставку газа помогут заключить в МФЦ Ленинградской области

Новые услуги будут актуальны для жителей Ленинградской области в тех случаях, когда сменился собственник.

Многофункциональный центр (МФЦ) Ленинградской области и компания "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" заключили договор о сотрудничестве. Теперь жители региона смогут заключить договор на поставку газа и подать заявку на заключение договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования во всех МФЦ на территории Ленобласти, кроме бизнес-офисов.

В ближайшее время в региональных МФЦ можно будет получить шесть новых услуг по поставке газа для ранее газифицированных объектов недвижимости. Новые услуги будут актуальны для жителей Ленинградской области в тех случаях, когда сменился собственник, требуется техническое обслуживание газового оборудования или нужно направить запрос на заключение договора напрямую к поставщику услуг.

Возможность получения услуг в МФЦ одновременно с подачей документов на регистрацию недвижимости позволит существенно сэкономить время. Компания "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" планирует распространить опыт работы с МФЦ и на другие регионы присутствия.

Фото: правительство Ленобласти