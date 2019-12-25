Строительство корпуса ЖК "Радужный" во Всеволожске планируют завершить в 2022 году

Сейчас объект подключают к инженерным коммуникациям.

Строительство корпуса 6.2 ЖК "Радужный" во Всеволожске продолжается активными темпами, в том числе в выходные дни. Специалисты заняты подключением дома к инженерным коммуникациям. Завершение строительства намечено на конец 2022 года. Об этом сообщил руководитель Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Денис Локоть.

На данный момент в строительстве задействовано более 50 рабочих.Объект обеспечат тёплом за счёт третьего газового котла,который уже доставили на строительную площадку.

Также на корпусе успешен установлен распределительный щит с кабелем от трансформаторной подстанции.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти заработали все котельные.

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ