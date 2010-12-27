ЖК "Лондон парк" на Просвещения планируют заселить китайцами

Объявление направлено "на перспективу".

В Петербурге строительная компания "Л1" планирует привлечь в качестве покупателей граждан китая. Иностранцами из Азии заселят жилой комплекс на проспекте Просвещения "Лондон парк". Известно, что объявление о продаже квартир застройщик разместил на китайском языке. Баннер с иероглифами замечен на Московском проспекте. Об этом написали в "АБН".

Поскольку сейчас граждане Китая интересуются недвижимостью, то мы, естественно, стараемся облегчить им задачу при поиске объектов прокомментировали в компании

Представитель департамента внешних коммуникаций Вероника Медведева рассказала, что на данный момент сделок с китайцами заключено не было. Однако компания специально разместила баннеры, нацеленные на перспективу. Сайт также переведен на китайский язык. По данным "Л1", сейчас диаспора из КНР предпочитает селиться на территории Васильевского острова, около "Чернышевской" или в центре Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Шушарах появится многофункциональная зона "Софийская".

Фото: Piter.tv

