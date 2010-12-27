В Шушарах появится многофункциональная зона "Софийская"

Территорию могут использовать под склады или производственные нужды.

В Шушарах создадут многофункциональную зону "Софийская". Идею проекта 3 декабря представил городской Фонд имущества.

Зона предназначена для размещения складов и объектов производственного и общественно-делового назначения. Территория зоны в створе Колпинского шоссе и Софийской улицы близка к транспортным магистралям города. Соседствуют с "Софийской" Слюдяная фабрика, завод имени Кузнецова, распределительный центр крупного ритейлера и склады нескольких компаний. Проект предполагает размещение на территории легкой, бумажно-целлюлозной или пищевой промышленности, фармацевтического производства, паркинга, автомобильной или тяжелой промышленности или магазины.

Застройка может разделить территорию площадью почти 59 гектаров на пять кварталов и 26 участков. Их площади могут варьироваться от 0,77 га до 4,8 га..

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Фото: скрин фондимущества.рф