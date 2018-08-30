Октябрьский электровагоноремонтный завод выкупил здания на набережной Мойки, 26

Запущенный комплекс находится напротив Главного штаба Эрмитажа.

Российский аукционный дом (РАД) нашел комплексу зданий в доме №26 по набережной реки Мойки нового владельца: по результатам торгов 5 декабря здания приобрел Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОАО "ОЭВРЗ"). Объект продали почти за 462 миллиона рублей при первоначальной цене около 400 миллионов.

На комплекс из трех зданий общей площадью 4,1 тысячу квадратных метров с земельным участком претендовали пять организаций, начальной ценой стало. Комплекс недалеко от главного штаба Эрмитажа и пятизвездочного отеля находился в запущении. В РАД считают, что в выкупленных зданиях может расположиться гостиница, апартаменты или офисы.

Также на торгах реализовали крупное помещение на проспекте Римского-Корсакова, которое приобрел ИМ Скобликов, и пространство на цокольном этаже жилого здания на Лермонтовском проспекте, выиграло которое физическое лицо.



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Фото: скрин Google-карты