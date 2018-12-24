КИО планирует выручить 2,5 млрд рублей с приватизации городского имущества

План рассчитан на грядущий год.

Смольный планирует выручить более 2,5 млрд рублей с приватизации городского имущества в следующем году. Об этом говорится в соответствующей программе на 2020 год и плановый период двух последующих лет, подписанный губернатором документ опубликовали на официальном сайте правительства Петербурга.

Отмечается, что приватизация на 2021 и 2022 годы комитетом не планируется.

Комитет имущественных отношений планирует продать ремонтно-эксплуатационное предприятие "Парголово", "Баню № 72" и пять отдельно стоящих зданий в разных районах города. Три из них – объекты культурного наследия. Также город приватизирует акции нескольких обществ, среди которых банк, товарно-сырьевая биржа, авиакомпания и две стоматологические клиники.

В то же время РАД готовит торги по продаже петербургской недвижимости к декабрю.

Фото: Piter.TV