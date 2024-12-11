Выставлен на аукцион торговый комплекс на улице Шестакова в Выборге

Начальная стоимость – 110 млн рублей.

На аукцион выставили торговый комплекс в Выборге. Начальная стоимость – 110 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД) 16 января.

Трехэтажное здание на улице Шестакова, 2, является имуществом частного собственника, его площадь – почти 2 тыс. "квадратов". Торговый центр представляет собой готовый арендный бизнес.

Дом построили на участке площадью 978 "квадратов" в 2006 году. В 2023 году в нем провели полную реновацию с редизайном и капитальным ремонтом всех помещений.

В настоящее время торговый комплекс посещают около 2,2 тыс. покупателей в день. При текущей загруженности объект генерирует стабильный арендный поток. Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД

Ранее мы рассказывали о том, что ТЦ "Июнь" в Петербурге продан за 2,1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба РАД