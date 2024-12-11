ТЦ "Июнь" в Петербурге продан за 2,1 млрд рублей

Торгово-развлекательный центр общей площадью 65,7 тысяч квадратных метров, из которых 40 тысяч квадратных метров предназначены для аренды, был открыт в 2006 году.

Компания ООО "НордФасад" стала единственным владельцем ООО "ТРК-Петербург-2", которому принадлежит торговый комплекс "Июнь" на Индустриальном проспекте. Изменения в составе учредителей были официально зарегистрированы в январе 2025 года.

По информации издания "Деловой Петербург", ТРЦ "Июнь" был выставлен на торги Российским аукционным домом в декабре предыдущего года. Единственным участником аукциона стал покупатель, который приобрел объект по начальной стоимости в размере 2,15 миллиарда рублей. До этого момента торговый центр находился в собственности АО "Регионы", однако из-за накопившихся задолженностей перед "Сбербанком" право владения объектом перешло к банку, который пытался продать его за 4 миллиарда рублей, но не нашел покупателя.

Торгово-развлекательный центр общей площадью 65,7 тысяч квадратных метров, из которых 40 тысяч квадратных метров предназначены для аренды, был открыт в 2006 году. К моменту продажи около 90% помещений центра были заняты арендаторами, включая такие известные бренды, как "Детский мир", "Спортмастер", DNS, "Л"этуаль" и другие. Кроме того, в комплексе функционируют кинотеатр MORI CINEMA, фитнес-клуб Extra Sport и развлекательный парк Banana Park.

ООО "НордФасад", которое специализируется на фасадном остеклении, было основано в 2006 году и принадлежит Роману Лапушкину и Борису Барскому. За последние годы компания показала устойчивый финансовый рост: в 2023 году ее оборот составил 3,6 миллиарда рублей, а капитал — 2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что парковочные зоны для электросамокатов планируют создать в Петербурге.

Фото: june-petersburg.ru